10:41
Общество

Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова

Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом накануне на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев.

Фото из архива

По его словам, один из подземных переходов будет установлен на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ы.Абдрахманова, в районе государственной резиденции «Ынтымак Ордо». О точном месторасположении еще двух не уточняется.

Напомним, ранее городские власти утвердили проект надземного перехода, даже начали установку конструкций, но потом передумали и демонтировали то, что успели построить.

После реконструкции проспекта все наземные пешеходные переходы убрали. Местные жители из ближайших жилмассивов, включая «Киргизия-1», неоднократно обращались с просьбой вернуть безопасный переход.
