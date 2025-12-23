Муниципальное предприятие «Тазалык» выявило нарушения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на одном из объектов, расположенных по улице Горького в Бишкеке. Нарушения обнаружены абонентской службой предприятия в ходе проверки договорных отношений.

Как сообщили в «Тазалыке», представители абонентской службы в течение длительного времени не могли получить доступ к объекту для актуализации договора на вывоз ТБО. Проверка показала, что фактические объемы накопления отходов не соответствуют условиям действующего договора.

Кроме того, на прилегающей территории начали работать дополнительные хозяйствующие субъекты — станция зарядки электромобилей и стоянка автотранспорта. Они отказались заключать договоры и дополнительные соглашения на вывоз твердых бытовых отходов, несмотря на увеличение объемов ТБО и изменение параметров объекта.

Согласно условиям договора, заказчик обязан своевременно уведомлять исполнителя об изменении параметров объекта образования отходов, однако этого не сделано.

Представители данных субъектов, как отмечают в МП «Тазалык», ссылались на якобы существующие договоренности с вице-мэром Рамизом Алиевым и правоохранительными органами, утверждая, что им позволено не заключать договоры на вывоз отходов.

Для проверки поступившей информации на место выехал заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев. В ходе выезда проверяли факты возможных ссылок на должностных лиц и наличие каких-либо «разрешений», которые могли бы освобождать хозяйствующие субъекты от обязанности заключать договоры на вывоз ТБО.