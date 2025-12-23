10:41
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

Предприниматели заявили, что их «крышует» заммэра Рамиз Алиев, — им не поверили

Муниципальное предприятие «Тазалык» выявило нарушения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на одном из объектов, расположенных по улице Горького в Бишкеке. Нарушения обнаружены абонентской службой предприятия в ходе проверки договорных отношений.

Как сообщили в «Тазалыке», представители абонентской службы в течение длительного времени не могли получить доступ к объекту для актуализации договора на вывоз ТБО. Проверка показала, что фактические объемы накопления отходов не соответствуют условиям действующего договора.

Кроме того, на прилегающей территории начали работать дополнительные хозяйствующие субъекты — станция зарядки электромобилей и стоянка автотранспорта. Они отказались заключать договоры и дополнительные соглашения на вывоз твердых бытовых отходов, несмотря на увеличение объемов ТБО и изменение параметров объекта.

Согласно условиям договора, заказчик обязан своевременно уведомлять исполнителя об изменении параметров объекта образования отходов, однако этого не сделано.

Представители данных субъектов, как отмечают в МП «Тазалык», ссылались на якобы существующие договоренности с вице-мэром Рамизом Алиевым и правоохранительными органами, утверждая, что им позволено не заключать договоры на вывоз отходов.  

Для проверки поступившей информации на место выехал заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев. В ходе выезда проверяли факты возможных ссылок на должностных лиц и наличие каких-либо «разрешений», которые могли бы освобождать хозяйствующие субъекты от обязанности заключать договоры на вывоз ТБО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355581/
просмотров: 1077
Версия для печати
Материалы по теме
Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова
Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых точек
Мобильные станции для замера качества воздуха установят в Бишкеке
Рамиз Алиев провел рейд по адресам неплательщиков за коммунальные услуги
Вымогательство у Рамиза Алиева. Суд вынес приговор зампрокурора Бишкека
Рамиз Алиев: Мэрия Бишкека в 1,5 раза увеличила парк снегоуборочной техники
Рамиз Алиев рассказал, из-за чего зампрокурора завел уголовное дело
Вымогательство у Рамиза Алиева. Зампрокурора Бишкека арестован по решению суда
«Тазалык» начал зарабатывать более 65 миллионов сомов в год
Начальник МП «Тазалык» Рамиз Алиев стал вице-мэром Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков Уточнены правила приватизации служебного жилья для воен...
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран
10:17
В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои
10:15
В 2025 году ЦОНы Кыргызстана оказали 3,6 миллиона услуг