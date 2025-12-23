Муниципальное предприятие «Тазалык» выявило нарушения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на одном из объектов, расположенных по улице Горького в Бишкеке. Нарушения обнаружены абонентской службой предприятия в ходе проверки договорных отношений.
Как сообщили в «Тазалыке», представители абонентской службы в течение длительного времени не могли получить доступ к объекту для актуализации договора на вывоз ТБО. Проверка показала, что фактические объемы накопления отходов не соответствуют условиям действующего договора.
Согласно условиям договора, заказчик обязан своевременно уведомлять исполнителя об изменении параметров объекта образования отходов, однако этого не сделано.
Представители данных субъектов, как отмечают в МП «Тазалык», ссылались на якобы существующие договоренности с вице-мэром Рамизом Алиевым и правоохранительными органами, утверждая, что им позволено не заключать договоры на вывоз отходов.
Для проверки поступившей информации на место выехал заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев. В ходе выезда проверяли факты возможных ссылок на должностных лиц и наличие каких-либо «разрешений», которые могли бы освобождать хозяйствующие субъекты от обязанности заключать договоры на вывоз ТБО.