20:05
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Агент 024

Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети

Бишкекчане рассказали 24.kg об открытом щите светофора на пересечении улиц Джаманбаева и Ахунбаева.

По их словам, защитная дверца оборудования не закрыта, что может представлять опасность.

«Внутрь могут залезть дети, поскольку объект находится вблизи жилых домов. Открытый электрический щит может создать угрозу для жизни и здоровья», — написали горожане.

читателей
Фото читателей

Жители просят соответствующие городские службы оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для устранения потенциально опасного участка.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/362245/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию
На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся переходить дорогу
В Бишкеке установили новый светофор с лазерной подсветкой
Водосточная труба может упасть кому-то на голову. Жители улицы Тимирязева боятся
В Бишкеке жильцы жалуются на опасную стройку. Во двор падают камни и мусор
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
Заторы. Установлены дополнительные светофоры на улице Льва Толстого в Бишкеке
Пробки в Бишкеке. Как «умные» системы разгружают дороги в городе
Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой В центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой
Опасный щит рядом со&nbsp;школой: в&nbsp;Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию
По&nbsp;пояс в&nbsp;снегу: в&nbsp;Таласе учителя пробирались на&nbsp;олимпиаду через сугробы По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
20:04
Кабмин создал новое объединение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»» Кабмин создал новое объединение «Информационно-издатель...
20:04
Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном
19:57
Экс-глава УГКНБ Бишкека Эльдар Жакыпбеков будет под стражей до 15 апреля
19:45
Николас Кейдж — новый человек-паук?
19:24
Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети