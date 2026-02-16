Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети

Бишкекчане рассказали 24.kg об открытом щите светофора на пересечении улиц Джаманбаева и Ахунбаева.

По их словам, защитная дверца оборудования не закрыта, что может представлять опасность.

«Внутрь могут залезть дети, поскольку объект находится вблизи жилых домов. Открытый электрический щит может создать угрозу для жизни и здоровья», — написали горожане.

Фото читателей

Жители просят соответствующие городские службы оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для устранения потенциально опасного участка.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.