Бишкекчане пожаловались на открытый щит светофора. Туда могут залезть дети

Бишкекчане рассказали 24.kg об открытом щите светофора на пересечении улиц Джаманбаева и Ахунбаева.
По их словам, защитная дверца оборудования не закрыта, что может представлять опасность.
«Внутрь могут залезть дети, поскольку объект находится вблизи жилых домов. Открытый электрический щит может создать угрозу для жизни и здоровья», — написали горожане.
Жители просят соответствующие городские службы оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для устранения потенциально опасного участка.
