Минстрой признал потенциально опасным пятиэтажный дом на улице Фучика в Бишкеке

Проведено инженерное обследование пятиэтажного жилого дома на улице Фучика в Бишкеке. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, поступило видеообращение о возможном аварийном состоянии дома на улице Фучика, 20.

«По поручению министра Нурдана Орунтаева специалисты Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провели инженерное обследование объекта. По предварительным результатам установлено, что длительное время здание эксплуатировалось с нарушениями, а капитальный ремонт инженерных систем своевременно не проводился. В результате повреждены стены, а железобетонные перекрытия подверглись коррозии», — говорится в сообщении.

Текущее состояние здания оценили как потенциально опасное. Итоговое техзаключение подготовят после завершения комплексных инженерных исследований.

Информация о состоянии здания также направлена жителям дома и в мэрию столицы.