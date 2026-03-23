12:40
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Общество

Минстрой признал потенциально опасным пятиэтажный дом на улице Фучика в Бишкеке

Проведено инженерное обследование пятиэтажного жилого дома на улице Фучика в Бишкеке. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, поступило видеообращение о возможном аварийном состоянии дома на улице Фучика, 20.

«По поручению министра Нурдана Орунтаева специалисты Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провели инженерное обследование объекта. По предварительным результатам установлено, что длительное время здание эксплуатировалось с нарушениями, а капитальный ремонт инженерных систем своевременно не проводился. В результате повреждены стены, а железобетонные перекрытия подверглись коррозии», — говорится в сообщении.

Текущее состояние здания оценили как потенциально опасное. Итоговое техзаключение подготовят после завершения комплексных инженерных исследований.

Информация о состоянии здания также направлена жителям дома и в мэрию столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367137/
просмотров: 2422
Версия для печати
