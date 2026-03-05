16:56
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

Два миллиона сомов на инновации. Миннауки вводит отбор перспективных разработок

Министерство науки, высшего образования и инноваций вынесло на общественное обсуждение проект приказа «О порядке отбора перспективных технологий и разработок».

Документ разработан в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, утвержденной указом президента. Он должен создать нормативную основу для отбора и поддержки инновационных проектов, а также для деятельности инновационного центра при министерстве.

Согласно проекту, перспективные технологии и разработки будут отбираться на конкурсной основе. Заявки пройдут экспертную оценку, в ходе которой специалисты проанализируют уровень технологической готовности проектов, инновационность, практическую применимость, потенциал масштабирования и ожидаемый социально-экономический эффект.

Для оценки разработок планируется сформировать экспертную комиссию, куда войдут специалисты в области науки, технологий, предпринимательства и инноваций.

В ведомстве отмечают, что внедрение нового порядка позволит выявлять и поддерживать проекты с высоким научно-техническим и коммерческим потенциалом, развивать прототипирование и ускорить внедрение научных разработок в экономику страны.

Также предполагается активизировать патентную деятельность научных организаций и вузов, привлечь частные инвестиции и стимулировать развитие технологического предпринимательства.

На финансирование проектов, прошедших конкурсный отбор, в республиканском бюджете министерства предусмотрено до 2 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364711/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
За оскорбление и нагрузку учителей штрафы увеличат в разы
В Кыргызстане меняют стандарт госуслуги по допобразованию
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
Кандидат на пост министра науки рассмотрит отмену штрафов студентам за пропуски
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана
В Кыргызстане открыт центр по исследованию загрязнения атмосферного воздуха
В КР отмечают День науки: число исследователей растет, половина — женщины
В Кыргызстане насчитали более 6,5 тысячи ученых
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
16:34
Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 11 миллионов сомов Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 1...
16:30
Иран атаковал Азербайджан дронами. Баку выступил с жестким заявлением
16:24
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
16:15
В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу
16:13
Активный пользователь соцсетей Азамат Марипов освобожден под пробацию