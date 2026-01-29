08:31
Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле

Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, состоялась видео-конференц-связь главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой с представителями Австрийского агентства экономического сотрудничества и развития Доротеа Ауэр, Федерального министерства финансов Австрии Михаэлем Матиашитцем, Туристического колледжа Klessheim и Австрийской технологической корпорации.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере профессионального, технического и туристического образования, а также вопросы трансфера технологий, подготовки железнодорожных специалистов, взаимодействие по созданию школы туризма в Иссык-Кульской области.

Участники встречи рассмотрели организацию учебного процесса по направлениям зимнего туризма и зимних видов спорта, этапы подготовки и развития инфраструктуры, включая возможную реконструкцию зданий, внедрение австрийской методологии обучения и лучших международных практик.
