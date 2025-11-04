10:20
Власть

Финляндия предлагает организовать встречу Путина и Трампа в Йоханнесбурге

Президент Финляндии предложил организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Йоханнесбурге в конце ноября, сообщает Yle.

Фото из архива

Глава страны Александр Стубб заявил, что президенты России и США могут встретиться на саммите G20, который пройдет в ЮАР 21-22 ноября.

Отмечается, что на открытии национальных курсов по обороне лидер Финляндии сказал — мир вступил в «новую ядерную эру». И напомнил о решении Дональда Трампа испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других стран. По его словам, НАТО сейчас обеспечивает ядерную защиту Финляндии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не примет участие в саммите G20, но РФ будет представлена на достойном уровне. По словам главы Белого дома, вместо него саммит посетит вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Напомним, ранее лидеры двух государств договорились о второй личной встрече по итогам телефонного разговора 16 октября. Позже Дональд Трамп отменил ее.

Затем США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл». А Евросоюз вводит в действие 19-й пакет ограничений против России.
