Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США

Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Отмечается, что Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которых во время своего недавнего телефонного разговора достигли президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Напомним, лидеры США и РФ созвонились на прошлой неделе, незадолго до визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Дональд Трамп выражал надежду на то, что его встреча с Владимиром Путиным поможет окончить войну в Украине.

Ранее глава Белого дома анонсировал свою вторую встречу с лидером России в Венгрии.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште (Венгрия), чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между РФ и Украиной», — писал он в своей соцсети.

Венгрия пообещала обеспечить Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с Дональдом Трампом.

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову въезд на территорию ЕС.