Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Вьетнама. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в городе Тяньцзине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены состояние, актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы их развития, а также сотрудничество в многостороннем формате в рамках международных организаций.

Садыр Жапаров и Фам Минь Тинь выразили готовность наращивать взаимодействие в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а также договорились об осуществлении обоюдных визитов.