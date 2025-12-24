Открыли дорогу контрабанде. Депутат ЖК о запрете на ввоз электронных сигарет

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поднял вопрос о запрете на ввоз в Кыргызстан электронных сигарет.

По его словам, несмотря на запрет, вейпы можно купить в Telegram-каналах.

«Раньше мы получали налоги от ввоза электронных сигарет. Сейчас, после запрета, в бюджет не поступает ни копейки. Контрабандным путем все равно поставляют. Давайте разрешим ввоз», — предложил нардеп.

Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов согласился с его доводами.

«Я согласен с вами на 200 процентов. Пересмотреть этот вопрос — требование времени. Есть много вещей, причиняющих вред здоровью человека — автомобильные выхлопы, например. Давайте рассмотрим факты, могут ввозить электронные сигареты для личного пользования. То есть мы открыли люфт для контрабанды. Так что, если вы поддержите, будет правильно убрать этот запрет», — ответил чиновник.

По словам министра экономики Бакыта Сыдыкова, этот вопрос в свое время бурно обсуждался.

«Мы рассмотрим ваше предложение, тщательно его изучим и обсудим», — резюмировал он.

Отметим, депутаты в первом чтении рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».