Экономика

Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин

Временный запрет (на шесть месяцев) на импорт саженцев плодово-ягодных растений из стран, не входящих в ЕАЭС, вводит кабинет министров Кыргызстана с 1 марта 2026 года. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Документ принят для защиты продовольственной безопасности и повышения эффективности аграрного сектора.

Ограничение касается саженцев, ввозимых из третьих государств, за исключением сортов, утвержденных в приложении к документу.

При этом запрет не затрагивает поставки из стран — участниц Евразийского экономического союза перемещаемых в рамках взаимной торговли. Также разрешен транзит саженцев через территорию КР в другие государства.

Министерство экономики и коммерции должно уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию о введении защитных мер. МИД поручено проинформировать Исполнительный комитет СНГ. Таможенная служба и Минсельхоз получили поручение пресекать любые попытки незаконного ввоза посадочного материала. 
