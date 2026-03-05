Более 80 тысяч саженцев из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан

Инспекторы фитосанитарного контроля на посту «Кызыл-Кыя» в Баткенской области Кыргызстана пресекли попытку ввоза крупной партии посадочного материала. Сотрудники Департамента химизации, защиты и карантина растений запретили въезд фурам, перевозившим 80 тысяч 520 саженцев из Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Специалисты ведомства приняли решение о развороте груза на основании постановления кабинета министров от 13 февраля 2026 года. Документом ввели временный запрет на импорт определенных сортов плодово-ягодных культур в страну.

Читайте по теме В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана

Проверка показала, что сорта ввезенных растений отсутствовали в перечне разрешенных к импорту. В связи с этим государственные органы вернули 80 тысяч 520 саженцев стране-экспортеру.

Баткенское управление департамента продолжает усиленный контроль в рамках реализации политики по защите отечественного агросектора. Ограничения направлены на упорядочение ввоза сортов и обеспечение фитосанитарной безопасности, отметили в министерстве.