14:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Происшествия

Более 80 тысяч саженцев из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан

Инспекторы фитосанитарного контроля на посту «Кызыл-Кыя» в Баткенской области Кыргызстана пресекли попытку ввоза крупной партии посадочного материала. Сотрудники Департамента химизации, защиты и карантина растений запретили въезд фурам, перевозившим 80 тысяч 520 саженцев из Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Специалисты ведомства приняли решение о развороте груза на основании постановления кабинета министров от 13 февраля 2026 года. Документом ввели временный запрет на импорт определенных сортов плодово-ягодных культур в страну.

Читайте по теме
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана

Проверка показала, что сорта ввезенных растений отсутствовали в перечне разрешенных к импорту. В связи с этим государственные органы вернули 80 тысяч 520 саженцев стране-экспортеру.

Баткенское управление департамента продолжает усиленный контроль в рамках реализации политики по защите отечественного агросектора. Ограничения направлены на упорядочение ввоза сортов и обеспечение фитосанитарной безопасности, отметили в министерстве.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364680/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин
Мэр Бишкека: Новый завод перерабатывает 1 тысячу 200 тонн отходов в сутки
Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане
На улице Курманджан Датки в Оше высадят тысячу саженцев акации
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
Депутат призвала усилить контроль над контрабандным ввозом саженцев в КР
Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
14:31
В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в междунар...
14:26
В колониях Кыргызстана осужденные отметили День ак калпака
14:12
Спикер ЖК помирил депутатов Медербека Алиева и Улукбека Карыбек уулу
14:08
Более 80 тысяч саженцев из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан
13:44
Поставки товаров. Прямые переговоры с байерами Кыргызстана проведут в Пскове