Общество

Мэрия Бишкека продолжает очищать водоохранные зоны БЧК

Продолжаются работы по очистке водоохранных зон восточной и южной ветвей Большого Чуйского канала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, по инициативе Октябрьской районной администрации демонтируются незаконные хозяйствующие субъекты на берегу БЧК в юго-восточной части жилого массива «Алтын-Ордо».

«Предварительно с владельцами хозяйствующих субъектов проведены разъяснительные работы. Всего там расположен 21 хозяйствующий субъект. Два из них демонтированы Октябрьской райадминистрацией, остальные 19 владельцы демонтируют добровольно. В настоящее время продолжаются работы по освобождению и очистке береговой линии», — говорится в сообщении.
