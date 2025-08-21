14:50
Власть

Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права

Кабинет министров утвердил поправки в постановления по регистрации транспортных средств и проведению квалификационных экзаменов для водителей и трактористов-машинистов.

Согласно документу, из правил регистрации исключено требование об обязательном предоставлении электронной товарно-транспортной накладной, а также талона о прохождении госконтроля для транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС.

Кроме того, увеличено количество попыток пересдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения и удостоверения тракториста-машиниста: вместо трех теперь предусмотрено шесть попыток.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340448/
просмотров: 699
