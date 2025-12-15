18:48
Общество

В Кыргызстане утвердили порядок онлайн-перерегистрации автомобилей

В Кыргызстане вводится инструкция о порядке государственной перерегистрации транспортных средств и прав собственности на них в режиме онлайн. Услуга будет доступна через Государственный портал электронных услуг, мобильное приложение «Тундук», а также другие цифровые платформы, интегрированные с государственными информационными системами.

Онлайн-перерегистрация предназначена для граждан Кыргызской Республики и возможна при условии удаленной идентификации личности с использованием сервиса Face ID. Перерегистрировать в электронном формате можно только транспортные средства, не обремененные арестами, залогами и иными ограничениями. При наличии обременений их снятие возлагается на продавца.

Процедура возможна при наличии данных о визуальном осмотре автомобиля в АИС «Регистр транспортных средств», отсутствии задолженностей по штрафам за нарушения ПДД и полном соответствии автомобиля регистрационным документам.

Продавец и покупатель обязаны подавать заявку через один и тот же цифровой сервис.

После заполнения электронной формы система автоматически формирует договор купли-продажи, который стороны подписывают электронной подписью. Оплата услуг, бланочной продукции и номерных знаков также производится онлайн. После этого документы направляются в АИС «Регистр транспортных средств» для оформления.

Готовые регистрационные документы и государственные номерные знаки покупатель сможет получить в территориальном подразделении уполномоченного органа.

В инструкции отдельно подчеркивается, что персональные данные подлежат обязательной защите, а стороны сделки несут ответственность за достоверность предоставленной информации и документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354675/
