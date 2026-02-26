11:53
Власть

С 1 апреля перерегистрация авто в Кыргызстане — только онлайн

Перерегистрация автомобилей в Кыргызстане с 1 апреля будет проводиться исключительно в онлайн-формате через систему «Тундук». Об этом сообщил управделами президента Каныбек Туманбаев в ходе визита в центр обслуживания населения «Кызмат» в Оше.

По его словам, визит в Госцентр регистрации транспортных средства и водительского состава («Унаа») больше не потребуется — исключение составит лишь получение техпаспорта и государственных номерных знаков. В перспективе планируется запустить доставку документов на дом, чтобы полностью исключить необходимость личного обращения в центр.

«Уже сейчас переоформление машин доступно в электронном формате. Наша цель — чтобы граждане тратили меньше времени, а сервис становился удобным и прозрачным», — отметил Каныбек Туманбаев.

Он подчеркнул, что цифровизация госуслуг идет ускоренными темпами, а «Кызмат» по всей стране постепенно расширяет перечень электронных сервисов, сокращает очереди и обеспечивает возможность получения документов дистанционно. По словам управделами президента, такие решения значительно повышают прозрачность госсектора и упрощают жизнь гражданам.

В «Кызмат» напоминают, что онлайн-перерегистрация работает в пилотном режиме, а переход на обязательный электронный формат станет одним из ключевых этапов реформы.
