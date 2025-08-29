17:50
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье

Все круглосуточные территориальные отделы не будут работать в ближайшее воскресенье, 31 августа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР.

Таким образом, круглосуточные и ночной отделы (Межрегиональный и Ошский городской) завершат прием граждан 30 августа в 23.59. 31 августа — День независимости КР будет выходным днем.

Работа всех территориальных подразделений возобновится в понедельник, 1 сентября, с 08.30.

В Государственном агентстве добавили, что приносят извинения за возможные неудобства и поздравляют граждан с наступающим Днем независимости Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341503/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
В Кыргызстане официально установлен День работников водного хозяйства
В Кыргызстане официально 2 августа установлен как День строителя
Курман айт: как мусульмане мира отмечают один из главных праздников ислама
День России отметят в Бишкеке праздничным концертом
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный
В Казахстане предлагают отмечать шесть новых профессиональных праздников
Регистрацию автомобилей временно прекратили в Нарыне
Три отдела по регистрации транспорта в Бишкеке будут работать до часу ночи
В Кыргызстане впервые отмечается День отца
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Бизнес
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
Оформите в&nbsp;BakAi ОСАГО для близких и&nbsp;родных Оформите в BakAi ОСАГО для близких и родных
29 августа, пятница
17:42
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата» KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство...
17:40
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
17:24
Отечественный певец Ulukmanapo ударил охранника садика в Бишкеке
17:22
Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ
17:14
Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана