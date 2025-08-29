Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье

Все круглосуточные территориальные отделы не будут работать в ближайшее воскресенье, 31 августа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР.

Таким образом, круглосуточные и ночной отделы (Межрегиональный и Ошский городской) завершат прием граждан 30 августа в 23.59. 31 августа — День независимости КР будет выходным днем.

Работа всех территориальных подразделений возобновится в понедельник, 1 сентября, с 08.30.

В Государственном агентстве добавили, что приносят извинения за возможные неудобства и поздравляют граждан с наступающим Днем независимости Кыргызской Республики.