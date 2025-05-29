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В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный

За незаконную регистрацию автомобилей задержали специалиста Кара-Кульского сектора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что сотрудник госагентства за денежное вознаграждение незаконно оформил грузовые транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан. Они по представленным документам якобы прибыли с территории России. Однако проверка показала, что автомобили растаможены в Казахстане, где в соответствии с Бурабайским протоколом применяется пониженная ставка ввозной пошлины (10 процентов) на грузовики.

Такие транспортные средства признаются условно выпущенными и не могут быть зарегистрированы в органах другого государства без повторного декларирования, уплаты таможенных платежей и подтверждения статуса «товара ЕАЭС».

Кроме того, задержанный за денежное вознаграждение в нарушение правил регистрации транспортных средств незаконно производил переоборудование грузовых фургонов в пассажирские микроавтобусы.

Следствие по уголовному делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330879/
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