Сегодня в парижском театре «Шатле» состоится церемония вручения награды «Золотой мяч». Торжественное мероприятие начнется в 00:00 по бишкекскому времени.

Престижная премия, учрежденная журналом France Football совместно с УЕФА, традиционно вручается по итогам сезона 2024/25 лучшему футболисту и футболистке мира.

Среди главных претендентов в мужской категории называются Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Эрлинг Холанд и Родри («Манчестер Сити»), а также Ламин Ямаль («Барселона»).

В женской категории в списке фаворитов — прошлогодняя обладательница приза Айтана Бонмати («Барселона») и ее одноклубница Алексия Путельяс.

Напомним, впервые «Золотой мяч» был вручен в 1956 году и до сих пор остается одной из самых престижных наград в мировом футболе.