Султан Раев награжден золотой медалью WOW за вклад в развитие мировой литературы

Всемирная организация писателей (WOW) вручила золотую медаль за вклад в развитие мировой литературы народному писателю Кыргызстана Султану Раеву. Об этом говорится на сайте организации.

По информации организаторов, Султан Раев стал первым представителем кыргызской литературы, удостоенным этой престижной международной награды.

Фото WOW. Золотая медаль Всемирной организации писателей (WOW)

Султан Раев — известный писатель КР, произведения которого переведены на многие языки и удостоены престижных международных наград.

С 2022 года занимает должность генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Согласно уставу Всемирной организации писателей, лауреаты золотой медали входят в состав Высшего литературного совета WOW.