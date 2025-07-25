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Общество

Султан Раев награжден золотой медалью WOW за вклад в развитие мировой литературы

Всемирная организация писателей (WOW) вручила золотую медаль за вклад в развитие мировой литературы народному писателю Кыргызстана Султану Раеву. Об этом говорится на сайте организации.

По информации организаторов, Султан Раев стал первым представителем кыргызской литературы, удостоенным этой престижной международной награды.

WOW
Фото WOW. Золотая медаль Всемирной организации писателей (WOW)

Султан Раев — известный писатель КР, произведения которого переведены на многие языки и удостоены престижных международных наград.

С 2022 года занимает должность генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Согласно уставу Всемирной организации писателей, лауреаты золотой медали входят в состав Высшего литературного совета WOW.

Всемирная организация писателей (World Organization of Writers, WOW) — международное объединение, созданное для развития литературного сотрудничества и продвижения духовно-нравственных ценностей.

Организация учреждена 2 февраля 2023 года на VI Евразийском литературном фестивале «ЛИффТ» в Египте. Штаб-квартира WOW находится в Москве. Президентом организации является поэтесса Маргарита Аль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337520/
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