Министерство культуры наградило креативную команду D Billions

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев вручил награды членам креативной команды D Billions за вклад в развитие креативной индустрии страны.

Фото Минкультуры

Как сообщили в пресс-службе ведомства, министр отметил значимые достижения команды и ее роль в продвижении положительного имиджа Кыргызстана на международном уровне. В ходе церемонии он поблагодарил участников проекта за успешную творческую деятельность и высокий профессионализм.

Проект D Billions получил широкую известность за пределами страны: видеоконтент команды смотрят в десятках государств мира, а общее число просмотров достигает миллионов.