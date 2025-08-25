Мэр Айбек Джунушалиев подарил пловцу Денису Петрашову именные часы

Мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с выдающимся кыргызстанским пловцом Денисом Петрашовым и его тренером Евгением Петрашовым. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава столицы поздравил спортсмена с достижениями на международной арене, пожелал новых успехов в спортивной карьере и выразил благодарность тренеру за профессиональную подготовку чемпиона.

«Для города важно иметь таких спортсменов, как вы. На сегодняшний день мы прилагаем большие усилия для развития спортивной инфраструктуры. Мэрия ориентирована на создание всех необходимых условий и современной базы для роста и поддержки молодых талантов», — подчеркнул мэр.

В знак признания заслуг тренера Евгения Петрашова наградили Почетной грамотой муниципалитета. Денису Петрашову вручен ценный подарок — именные наручные часы от мэрии.

Напомним, Денис Петрашов занял третье место на чемпионате мира по плаванию. На дистанции 100 метров брассом в финале он показал результат 58,88 секунды.

Отметим, время Дениса Петрашова, показанное в заплыве, — это новый рекорд Кыргызстана на этой дистанции.