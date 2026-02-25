18:06
Общество

«Ала-Тоо Резорт» построит еще четыре канатные дороги в Жыргалане с Doppelmayr

Фото «Ала-Тоо Резорт». Подписание нового контракта

«Ала-Тоо Резорт» и компания Doppelmayr подписали контракт на строительство еще четырех канатных дорог на курорте «Жыргалан». Документ одобрили глава подразделения по России и странам СНГ компании Валерий Яшин и председатель правления ОАО Жаркынбек Максутов.

Новый контракт продолжил масштабный проект по созданию современного горнолыжного кластера в Иссык-Кульской области. В рамках первого соглашения, заключенного в 2025 году, строят две магистральные канатные дороги. Их ввод в эксплуатацию наметили на май 2026-го.

Согласно подписанному сегодня документу, до конца 2026 года в Жыргалане завершат установку еще четырех канатных дорог. Таким образом, к декабрю общая протяженность линий составит более 8 километров, а длина лыжных трасс достигнет 46 километров.

Первая фаза развития курорта

Как отметил Валерий Яшин, с 2025 года специалисты, помимо реализации инфраструктурных объектов, разработали мастер-план комплексного развития Жыргалана.

В нем определена первая фаза проекта, включающая не только канатные дороги, но и сопутствующую инфраструктуру. В 2026-м предстоит масштабная работа на горе по созданию полноценного комплекса услуг. Задача в том, чтобы уже в декабре туристы получили уровень сервиса, сопоставимый с ведущими мировыми направлениями.

Современные технологии и международный опыт

По словам представителей компании, оборудование, которое устанавливают на курорте, относится к числу самых современных решений в отрасли.

Около 60 процентов проектов Doppelmayr реализуются именно в высокогорной местности. Компания работает в 96 странах мира, и объект такого масштаба станет первым опытом работы в Кыргызстане.
