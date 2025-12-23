В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран

С 15 по 17 января 2026 года в Кыргызстане состоится международный турнир по фрирайду на базе строящегося горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт». Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

В соревнованиях примут участие лыжники и сноубордисты примерно из 20 стран. Турнир откроется 15 января на каракольской горнолыжной базе, где для спортсменов организуют тренировочные заезды и занятия по безопасности. Основные состязания запланированы на 16 января на территории нового курорта.

Соревнования пройдут в нескольких категориях — среди новичков, профессионалов и женщин.

Организаторы подчеркивают, что турнир направлен на продвижение КР как международного зимнего туристического направления, развитие экстремальных видов спорта и создание площадки для обмена опытом между отечественными и зарубежными спортсменами.