Власть

Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление о поддержке госпредприятий и хозяйственных обществ, реализующих проекты государственного значения. Документ направлен на обеспечение эффективной реализации всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области.

Согласно постановлению, внесены изменения в ранее действующие налоговые нормы. В частности, земельные участки, переданные в бессрочное пользование госпредприятиям в сфере туризма и компаниям, на 100 процентов принадлежащим государству, отнесены к отдельной категории.

Госпредприятие «Ала-Тоо Резорт», подведомственное управделами президента, освободили от уплаты таможенных сборов при ввозе товаров для строительства и оснащения объектов горного кластера.

Льготы распространяются на таможенные операции, связанные с выпуском таких товаров.

Постановление направлено на развитие туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области и создание благоприятных условий для реализации крупных инвестиционных проектов.

Документ вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
