Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»

Кабмин утвердил изменения в ряд постановлений, регулирующих реализацию проекта государственного значения «Ала-Тоо Резорт», который создается в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Корректировки связаны с тем, что государственное предприятие «Ала-Тоо Резорт» было преобразовано в акционерное общество. В связи с этим обновлены правовые формулировки и порядок работы с земельными участками, используемыми для строительства кластера.

Кабмин уточнил понятие балансодержателя, расширило полномочия комиссий по земельным вопросам и закрепило механизм замены участка победителю аукциона в случаях, когда освоение территории невозможно по объективным техническим условиям.

Земли, расположенные в Ак-Суйском районе, передаются АО «Ала-Тоо Резорт» в бесплатное бессрочное пользование для строительства инфраструктуры всесезонного туристического кластера.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
