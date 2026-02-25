Строительство станции канатной дороги в Жыргалане идет с опережением графика

На территории горнолыжного кластера в Жыргалане продолжаются работы по возведению станции канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Ала-Too Резорт».

По ее данным, работы ведутся с опережением графика.

Объект возводится на основе технологической системы Doppelmayr D-Line, которая объединяет кресельные и бугельные подъемники. Это решение позволит одновременно обслуживать лыжников разного уровня подготовки на одной линии.

Отмечается, что станция спроектирована с учетом высоких снеговых и ветровых нагрузок, характерных для горной местности, и будет оснащена панорамными панелями.

Компания Doppelmayr (Австрия) выступает генеральным подрядчиком.