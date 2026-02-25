10:57
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Строительство станции канатной дороги в Жыргалане идет с опережением графика

На территории горнолыжного кластера в Жыргалане продолжаются работы по возведению станции канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Ала-Too Резорт».

По ее данным, работы ведутся с опережением графика.

Объект возводится на основе технологической системы Doppelmayr D-Line, которая объединяет кресельные и бугельные подъемники. Это решение позволит одновременно обслуживать лыжников разного уровня подготовки на одной линии.

Отмечается, что станция спроектирована с учетом высоких снеговых и ветровых нагрузок, характерных для горной местности, и будет оснащена панорамными панелями.

Компания Doppelmayr (Австрия) выступает генеральным подрядчиком. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363438/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей семьи ОАЭ шейха Мансура
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран
Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»
ГП «Ала-Тоо Резорт» преобразовано в ОАО со стопроцентной государственной долей
Минстрой одобрил первую очередь канатной дороги «Ала-Тоо Резорт»
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов
Строительство «Ала‑Тоо Резорт»: начат ремонт дорог к горнолыжному кластеру
Садыр Жапаров обсудил с главой Doppelmayr проекты канатных дорог
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Рыбоводы КР&nbsp;бьют тревогу из-за возможного запрета на&nbsp;импорт кормов для форели Рыбоводы КР бьют тревогу из-за возможного запрета на импорт кормов для форели
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
25 февраля, среда
10:52
Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления президента США Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления п...
10:50
В Бишкеке задержан дропповод: студент продал 11 банковских карт Telegram
10:46
Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»
10:45
В Бишкеке задержан серийный карманник — активный участник ОПГ и рецидивист
10:45
Милиционер в Таласе присвоил деньги иностранного инвестора