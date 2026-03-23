12:18
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Экономика

«Ала‑Тоо Резорт». Первый этап горнолыжного кластера закончат в декабре 2026 года

Первый этап по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Жыргалане планируют завершить в декабре 2026 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов.

Он напомнил, что канатную дорогу строит австрийская компания Doppelmayr.

«В 2025-м подписали контракт на строительство двух канатных дорог общей протяженностью 4 километра. В этом году, в мае, они заканчивают две. Помимо этого, месяц назад мы подписали еще один контракт, по которому они начали строительство еще четырех канатных трасс. Остальные коммуникации (дороги, электричество, питьевое водоснабжение, очистные сооружения) строят соответствующие министерства КР», — рассказал Жаркынбек Максутов.

Читайте по теме
Он добавил, что на второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» приглашает как внутренних, так и иностранных инвесторов.

«Возможности одинаковые для всех желающих. Единственное отличие — для отечественных инвесторов землю передаем в частное владение, то есть выдаем так называемую красную книгу, а иностранным инвесторам предоставляем участки в аренду на 49 лет. Аукцион пройдет онлайн, вся процедура прозрачная», — заверил Жаркынбек Максутов.

Он отметил, что во время первого этапа аукциона продали 14 лотов и буквально сразу начали строительные работы. Выкопали котлованы под несколько гостиниц. Зимой работы остановили, их возобновят в апреле.

«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.

Общая протяженность лыжных трасс составит примерно 250 километров, а курорт будет принимать до 2 миллионов туристов в год и создаст более 4,6 тысячи рабочих мест. На первом этапе — в Жыргалане — подготовлено 1 тысяча 624 гектара под курортную инфраструктуру: трассы, канатные дороги, подстанция, инженерные сети.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367016/
просмотров: 301
Версия для печати
Популярные новости
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
12:10
Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполонили уродливые комки Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполон...
12:05
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
11:51
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
11:43
«Ала‑Тоо Резорт». Первый этап горнолыжного кластера закончат в декабре 2026 года
11:36
Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля