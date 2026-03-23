«Ала‑Тоо Резорт». Первый этап горнолыжного кластера закончат в декабре 2026 года

Первый этап по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Жыргалане планируют завершить в декабре 2026 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов.

Он напомнил, что канатную дорогу строит австрийская компания Doppelmayr.

«В 2025-м подписали контракт на строительство двух канатных дорог общей протяженностью 4 километра . В этом году, в мае, они заканчивают две. Помимо этого, месяц назад мы подписали еще один контракт, по которому они начали строительство еще четырех канатных трасс. Остальные коммуникации (дороги, электричество, питьевое водоснабжение, очистные сооружения) строят соответствующие министерства КР», — рассказал Жаркынбек Максутов.

Он добавил, что на второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» приглашает как внутренних, так и иностранных инвесторов.

«Возможности одинаковые для всех желающих. Единственное отличие — для отечественных инвесторов землю передаем в частное владение, то есть выдаем так называемую красную книгу, а иностранным инвесторам предоставляем участки в аренду на 49 лет. Аукцион пройдет онлайн, вся процедура прозрачная», — заверил Жаркынбек Максутов.

Он отметил, что во время первого этапа аукциона продали 14 лотов и буквально сразу начали строительные работы. Выкопали котлованы под несколько гостиниц. Зимой работы остановили, их возобновят в апреле.

«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.