«Ала‑Тоо Резорт». Первый этап горнолыжного кластера закончат в декабре 2026 года

Первый этап по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Жыргалане планируют завершить в декабре 2026 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов.
Он напомнил, что канатную дорогу строит австрийская компания Doppelmayr.
«В 2025-м подписали контракт на строительство двух канатных дорог общей протяженностью
Он добавил, что на второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» приглашает как внутренних, так и иностранных инвесторов.
«Возможности одинаковые для всех желающих. Единственное отличие — для отечественных инвесторов землю передаем в частное владение, то есть выдаем так называемую красную книгу, а иностранным инвесторам предоставляем участки в аренду на 49 лет. Аукцион пройдет онлайн, вся процедура прозрачная», — заверил Жаркынбек Максутов.
Он отметил, что во время первого этапа аукциона продали 14 лотов и буквально сразу начали строительные работы. Выкопали котлованы под несколько гостиниц. Зимой работы остановили, их возобновят в апреле.
«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.
Общая протяженность лыжных трасс составит примерно