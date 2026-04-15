Власть

В ЖК снова поднимают вопрос повышения пенсий ветеранов силовых структур

В ЖК снова поднимают вопрос повышения пенсий ветеранов силовых структур. Об этом депутат Суйунбек Омурзаков заявил на заседании.

По его словам, последние годы благодаря инициативе президента повышаются пенсии.

«Однако не повышаются пенсии ветеранов силовых структур. В парламенте мы неоднократно поднимали этот вопрос, но толку нет. Была создана комиссия по вопросу пенсий ветеранов силовых структур, но нам не говорят о ее итогах. Забывать заслуги ветеранов нельзя. Они не сидят без дела — на всех мероприятиях государственного уровня в парадной форме выступают и отстаивают честь государства. Надо решить этот вопрос и поддержать ветеранов», — сказал Суйунбек Омурзаков.

Он также добавил, что пенсионеры силовых структур не могут получить доступ к системе «Тулпар» по проезду в общественном транспорте, и попросил кабмин решить и этот вопрос.
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
