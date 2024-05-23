Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова

Эксперты прокомментировали выступление Садыра Жапарова на совещании по социальной мобилизации, назвав заявленные цели достаточно амбициозными.

На какие тезисы в речи президента Кыргызстана обратили внимание аналитики — в материале 24.kg.

Экономиста Азамата Акенеева заинтересовало повышение базовой части пенсии. Он напомнил: в апреле 2023 года Конституционный суд поддержал кабинет министров и разрешил не поднимать пенсии до прожиточного минимума.

Читайте по теме Кабмин обратился в Конституционный суд насчет размера пенсий. Депутаты возмущены

В своем решении КС КР подчеркнул: «Размер пенсий, пособий и другой социальной помощи зависит от состояния экономики и возможностей государства. А статья 44 Основного закона, предписывающая повышение пенсий до прожиточного минимума, не является обязательством, которое может быть выполнено без искажений».

«Тогда, как, впрочем, и сейчас, речь идет об очень больших суммах — десятках миллиардов сомов. Хотя я и не видел никаких цифр, но не сомневаюсь — нагрузка на бюджет будет колоссальная. Правильно ли мы поняли и идет ли речь о единовременном повышении либо оно будет растянуто во времени? Не совсем ясно. А так, конечно, как гражданин, я поддерживаю это намерение властей, а как экономист, скажу — мне нужно посмотреть на цифры», — отметил Азамат Акенеев.

Неужели у государства так выросли доходы? Незапланированные, имею в виду. Это очень солидная сумма, поэтому посмотрим, как будет реализован этот план. Где правительство изыщет средства и за счет каких источников покроет? Бюджет у нас и без того достаточно напряженный, и растет госдолг. Азамат Акенеев

Экономист отнес к позитивным намерениям снижение ставки соцотчислений с 27 до 12 процентов для бизнеса, но с оговоркой. По его мнению, мера коснется недобросовестных предпринимателей и тех, кто в тени, а вот на финансовый сегмент рынка, зарубежные компании, словом, на тех, кто платит исправно и вовремя, сокращение отчислений не повлияет. В будущем это может привести к разрыву в секторах экономики.

Эксперт Нурсултан Акылбек со скепсисом воспринял заявление об открытии каждую неделю предприятий и промышленных объектов.

Читайте по теме В 2024 году кабмин Кыргызстана планирует создать 250 тысяч рабочих мест

«Кто их открывает? Частный бизнес или государство? Чем они будут заниматься, что будут производить? У нас рыночная экономика, а значит спрос должен рождать предложения, производимый продукт должен быть конкурентоспособным и иметь покупателя. Предприятия и производства должны открываться в естественной среде, государство должно создать лишь условия, а с остальным рынок сам справится», — сказал он.

Вместе с тем эксперт поддержал, как и Азамат Акенеев, снижение страховых взносов до 12 процентов. Нурсултан Акылбек считает, что это позволит увеличить число плательщиков.

Но здесь два вопроса, как поделят соцотчисления в 12 процентов между работодателем и работником? Это первое. Второе, как это отразится на Соцфонде, на его обязательствах перед гражданами? Нужны расчеты. Нурсултан Акылбек

Идея ввести мораторий на проверку бизнеса эксперты одобрили, отметив — это вынужденный шаг, и призвали власти не забывать, что стремиться нужно к тому, чтобы госаппарат работал прозрачно, тогда и запреты не понадобятся.

В свою очередь профессор Зайнидин Курманов назвал выступление главы государства обнадеживающим. Экс-спикер Жогорку Кенеша считает: цели, обозначенные Садыром Жапаровым, благородные и хорошие: поддержка бизнеса, сокращение соцотчислений, мораторий на проверки.

«Отличительная же черта прежних времен, как вы помните, — это бесконечный наезд на бизнес. Похвально, что от этой политики хотят отойти. Обращают внимание на детей и сирот, повышают пенсии. Это позитивный сдвиг, что нынешнее руководство занимается решением указанных проблем. В прежние времена эту часть забросили. Эти моменты свидетельствуют о социально ориентированной стороне деятельности правительства и усилении заботы о благополучии граждан», — подчеркнул Зайнидин Курманов.

Но между тем он опасается, что из-за некомпетентности и разгильдяйства чиновников средней руки на местах поставленные задачи могут не быть решены качественно и в срок. «Это отличительная особенность всех постсоветских государств, за некоторым исключением. Цели ставятся, но не реализуются, остаются на бумаге. Исполнительская дисциплина на низком уровне», — сетует бывший спикер ЖК.

Поэтому нужно проводить мониторинг и отслеживать, как идет воплощение в жизнь тех или иных планов и намерений. Причем не тяп-ляп, как обычно у нас случается, а качественно. Зайнидин Курманов

Эксперт Игорь Шестаков согласился с такой позицией. Он добавил — программные заявления, озвученные президентом, действительно многообещающие, но их исполнение зависит от эффективности работы кабмина.

«Но тем не менее хочу подчеркнуть: социально-экономическая ситуация улучшается, о чем свидетельствуют показатели. И я не думаю, что такой опытный политик, как Садыр Жапаров, стал бы давать пустые обещания. Он прекрасно понимает, это чревато. Поэтому надеюсь, что все озвученное сегодня имеет под собой реальную основу для реализации», — заключил Игорь Шестаков.