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Власть

В этом году в Кыргызстане создадут 250 тысяч рабочих мест

В ближайшие дни по поручению президента Кыргызстана утвердят программу по созданию рабочих мест. Об этом сегодня на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник администрации главы государства.

По его словам, показатели развития экономики Кыргызстана по итогам января — февраля 2024 года достаточно хорошие. В этом году исполняется 100 лет образованию Кара-Кыргызской автономной области. Поэтому планируется открытие 100 промышленных объектов, которое приурочат к юбилею. Но он уверен, что в реальности новых объектов будет гораздо больше, отметил чиновник.

«В этом году у нас запланировано создание 250 тысяч рабочих мест. Эти цифры закреплены по областям, районам, вплоть до айыл окмоту. Цель и задача этого года — добиться открытия производств, малого бизнеса, чтобы люди могли себя найти в нашей стране. Многие рабочие места будут постоянными. Есть и сезонные, и студенческие рабочие места. Продолжится программа «Социальный контракт». По линии Минтруда 20 тысяч человек обеспечат выплатами от 100 тысяч сомов, чтобы они смогли себя вытащить. На практике они создают 3-4 рабочих места, помогают и соседям, и родственникам, создают рабочие места», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289788/
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