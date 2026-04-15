Общество

В Турции ученик устроил стрельбу в школе, погибли 4 человека

Стрельба произошла в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Как передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, ее начал ученик 8 класса этой же школы.

Нападавший пронес оружие, которое может принадлежать его отцу — отставному полицейскому, в школу в рюкзаке. После чего зашел в два класса и открыл беспорядочный огонь. При себе восьмиклассник имел пять единиц огнестрельного оружия и семь магазинов с патронами. Погибли четыре человека — три ученика и учитель, еще 20 получили ранения.

Атака произошла всего через день после того, как 18-летний подросток устроил стрельбу в школе турецкого города Сиверек, а позже — покончил с собой. Пострадали 16 человек.
