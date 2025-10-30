00:12
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Происшествия

Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова

В кыргызском сегменте интернета распространилось видео, на котором проводится обыск в доме бывшего депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.

МВД сообщает, что видео не является актуальным.

«Кадры относятся к ранее проведенным следственным действиям, которые имели место в июне 2025 года, в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» УК КР. В настоящее время никаких процессуальных действий в отношении Шайлообека Атазова не проводится. По факту распространения устаревших материалов проводится проверка, направленная на установление источника публикации и причин распространения дезинформации», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349167/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Обыски со спецназом: МВД пришло в «Бишкекглавархитектуру»
Сотрудники ГСУ проводят обыск в столичном ГУВД. Один милиционер задержан
Спецслужбы задержали сотрудника ГУОБДД и провели в управлении обыск
Марихуану спрятали по всему дому. В Бишкеке задержаны наркоторговцы
ГКНБ провел обыски у семи активных членов «Хизб ут-Тахрира» в Ошской области
ЦУМ работает в штатном режиме. Изъятые мобильники забрали сотрудники ГКНБ
ЦУМ в Бишкеке опечатали. Ищут телефоны без регистрации
Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов
В доме адвоката, защищавшего акына Аската Жетигена, проходит обыск
Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова забрали на допрос
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
В&nbsp;Токмоке задержана &laquo;народная целительница&raquo;, оформившая кредиты на&nbsp;клиентов В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
23:39
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают...
23:17
Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова
22:45
В Словакии хотят обязать самокатчиков ездить по тротуару со скоростью пешехода
22:02
Казахстанец собрал самый большой караван верблюдов, установив рекорд Гиннесса
21:41
Актрисе из сериала «Интерны» Аглае Тарасовой запретили пользоваться связью