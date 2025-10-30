Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова

В кыргызском сегменте интернета распространилось видео, на котором проводится обыск в доме бывшего депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.

МВД сообщает, что видео не является актуальным.

«Кадры относятся к ранее проведенным следственным действиям, которые имели место в июне 2025 года, в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» УК КР. В настоящее время никаких процессуальных действий в отношении Шайлообека Атазова не проводится. По факту распространения устаревших материалов проводится проверка, направленная на установление источника публикации и причин распространения дезинформации», — говорится в сообщении.