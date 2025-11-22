12:16
Происшествия

В доме экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова прошел обыск

Утром 22 ноября в дом экс-депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова пришли с обыском. Об этом он сообщил в соцсетях, по вскоре удалил пост с видео.

По его словам, к нему пришли сотрудники Следственной службы, показали ордер на обыск.

В МВД подтвердили информацию и пообещали позже предоставить подробности.

Напомним, Шайлообек Атазов был депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва.

В этом году он хотел баллотироваться в депутаты, но ЦИК ему отказала в регистрации в связи с тем, что с 2024 года он состоит на профилактическом учете как лицо, связанное с организованной преступной группой. Кроме того, по данным Пограничной службы ГКНБ, Шайлообек Атазов находился за пределами страны с 13 марта по 29 ноября 2024 года — 260 дней, что также нарушает требование о постоянном проживании.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351901/
просмотров: 336
