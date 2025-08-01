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Ледник Северный Иныльчек утопает в тоннах мусора

Горы мусора заполнили территорию базового лагеря ледника Северный Иныльчек на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Об этом сообщил на своей странице в Instagram пользователь ruslan_27n.

Он опубликовал видео, на котором видны кучи мусора — бутылки, пластиковые пакеты и жестяные банки. Загрязнение одного из ледников туристами вызвало возмущение у автора видео.

По его словам, ситуация продолжается уже четвертый год, вместе с другими альпинистами он собрал семь тонн мусора.

Ледник Иныльчек расположен восточнее озера Иссык-Куль в самой высокой и труднодоступной части Тянь-Шаня — массиве Хан-Тенгри. Ледник имеет два больших рукава, которые получили названия Северного и Южного.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/338243/
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