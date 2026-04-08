Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова получил международную премию в России

С 8 по 12 апреля в Санкт-Петербурге проходит XXVIII Международный фестиваль русских театров «Встречи в России». Об этом сообщает Минкультуры.

В рамках фестиваля организована VII Международная конференция на тему «Русский театр за рубежом как институт русской культуры», в которой активно принимают участие представители театров Кыргызстана.

В ходе конференции Государственный национальный русский драматический театр имени Чингиза Айтматова удостоен международной премии Кирилла Лаврова.

Директор Театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой Акылбек Алыбаев и директор Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Касымалы Жантошева Таалайбек Тургунов приняты в качестве новых членов Ассоциации деятелей русских театров зарубежных стран.

Эти мероприятия вносят значительный вклад в повышение международного авторитета кыргызского театрального искусства и расширение культурного сотрудничества.
