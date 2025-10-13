«Кыргызфильм» хочет закупить профессиональное кинооборудование

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева хочет закупить профессиональное кинооборудование. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что департамент кинематографии объявил закупку профессиональной киносъемочной и осветительной техники, в том числе камеры, объективы, осветительные приборы, штативы и оборудование для управления движением камеры, монтажа и обеспечения безопасности.

Запланированная сумма составляет 118 миллионов 379 тысяч сомов.

Закупка проводится неограниченным двухпакетным способом со стандартной оценкой предложений.

Заявки принимаются до 27 октября 2025 года.