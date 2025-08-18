12:26
Общество

Директор и главный редактор киностудии «Кыргызфильм» подали в отставку

Директор киностудии «Кыргызфильм» Акжолтой Бекболотов и главный редактор Назым Мендебаиров подали заявление об увольнении по собственному желанию.

В беседе с 24.kg Назым Мендебаиров отметил, что уход связан с переходом на другую должность. Однако он не назвал, куда и кем он назначен, так как приказ еще не подписали. Расследование, проводимое ГКНБ по коррупции в «Кыргызфильме», он не стал комментировать.

Напомним, 3 июля кинорежиссер, актер, продюсер Бакыт Мукул рассказал о коррупции в Национальной киностудии «Кыргызфильм» и обратился к главе Министерства культуры Мирбеку Мамбеталиеву. Он был возмущен тем, что министр игнорирует взяточничество в госучреждении.

После этого национальная киностудия «Кыргызфильм» в лице его руководителя Акжолтоя Бекболотова подала в суд на Бакыта Мукула. Истцы считают, что заявления кинорежиссера порочат репутацию «Кыргызфильма».
