11:29
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Общество

Молодые документалисты из Кыргызстана прошли обучение у международных менторов

Фото Bishkek Documentary Lab. Молодые документалисты прошли обучение с международными менторами

На Иссык-Куле прошел шестидневный интенсив для начинающих режиссеров и продюсеров документального кино. Об этом сообщил руководитель Bishkek Documentary Lab Адилет Каржоев.

По его словам, в этом году участниками проекта стали девять молодых документалистов, отобранных по конкурсу. Под руководством зарубежных менторов они работали над собственными проектами, готовя их к международному рынку.

Среди наставников — режиссер и продюсер из Эстонии Марианна Каат, казахстанская документалистка Катерина Суворова и режиссер Аскольд Куров. Они делились опытом создания и продвижения фильмов на международном уровне.

«Мы видим, как в Кыргызстане появляется новое поколение документалистов, готовых говорить с миром на одном языке. Этот интенсив — не только про съемку и монтаж, это про уверенность, контакты и возможность заявить о себе на международной арене», — подчеркнул Адилет Каржоев.

Отмечается, что программа направлена на развитие профессиональных навыков и подготовку конкурентоспособных проектов. После интенсива участники продолжат обучение в шестимесячной менторской программе и будут получать онлайн-консультации и сопровождение до стадии инвестиционного пакета с готовым тизером.

Проект реализуется при финансовой поддержке Национальной киностудии «Кыргызфильм» и партнерстве с Американским Университетом в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339404/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция в «Кыргызфильме». В Минкультуры ответили кинорежиссеру Бакыту Мукулу
Кинорежиссер возмущен, что министр игнорирует коррупцию в «Кыргызфильме»
Кыргызстандык кинопродюсер Айнагүл Токобаева дүйнө салды
К 100-летию Чингиза Айтматова. Конкурс на лучшие сценарии объявил «Кыргызфильм»
Кыргызстанский фильм «Сальвадор Дали» выиграл приз в ОАЭ
Кыргызстан выбрал киноленту, которую отправит на соискание премии «Оскар»
Кыргызский фильм «Сальвадор Дали» получил приз на международном фестивале
Фильм из Кыргызстана получил специальный приз кинофестиваля в Малайзии
Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на кинофестивале в Италии
Фильм Артыкпая Суюндукова «Шамбала» стал победителем премии «Ника»
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
13 августа, среда
11:20
В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан дос...
11:15
ИИ в школе: как учителя Кыргызстана осваивают современные цифровые инструменты
11:10
Кыргызстан увеличил экспорт риса в США
11:05
Грузов стало больше, тоннелей — тоже. «Кыргыз темир жолу» отчиталась за полгода
11:03
Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов