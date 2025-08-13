Молодые документалисты из Кыргызстана прошли обучение у международных менторов

На Иссык-Куле прошел шестидневный интенсив для начинающих режиссеров и продюсеров документального кино. Об этом сообщил руководитель Bishkek Documentary Lab Адилет Каржоев.

По его словам, в этом году участниками проекта стали девять молодых документалистов, отобранных по конкурсу. Под руководством зарубежных менторов они работали над собственными проектами, готовя их к международному рынку.

Среди наставников — режиссер и продюсер из Эстонии Марианна Каат, казахстанская документалистка Катерина Суворова и режиссер Аскольд Куров. Они делились опытом создания и продвижения фильмов на международном уровне.

«Мы видим, как в Кыргызстане появляется новое поколение документалистов, готовых говорить с миром на одном языке. Этот интенсив — не только про съемку и монтаж, это про уверенность, контакты и возможность заявить о себе на международной арене», — подчеркнул Адилет Каржоев.

Отмечается, что программа направлена на развитие профессиональных навыков и подготовку конкурентоспособных проектов. После интенсива участники продолжат обучение в шестимесячной менторской программе и будут получать онлайн-консультации и сопровождение до стадии инвестиционного пакета с готовым тизером.

Проект реализуется при финансовой поддержке Национальной киностудии «Кыргызфильм» и партнерстве с Американским Университетом в Центральной Азии.