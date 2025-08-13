10:27
Впервые в Кыргызстане состоится международный фестиваль анимации ToonDook

В Кыргызстане 13-14 сентября состоится международный фестиваль анимации ToonDook. Об этом сообщают в соцсетях организаторы. В центре фестиваля — лучшие фильмы со всего мира. 

Впервые в истории страны состоится отдельный конкурс кыргызской анимации, чтобы поддержать локальных авторов и показать, что в Кыргызстане есть сильные работы.

В программе 24-часовой челлендж, Аллея художников с мерчем и лайв-артом, мастер-классы от международных гостей.

Жюри состоит из шести членов из Азербайджана, Германии, Франции, Казахстана и Кыргызстана.

Сообщается также, что прием фильмов осуществляется через платформу FilmFreeWay. Крайний срок подачи заявок — 27 августа.
