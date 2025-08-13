Впервые в Кыргызстане состоится международный фестиваль анимации ToonDook

В Кыргызстане 13-14 сентября состоится международный фестиваль анимации ToonDook. Об этом сообщают в соцсетях организаторы. В центре фестиваля — лучшие фильмы со всего мира.
Впервые в истории страны состоится отдельный конкурс кыргызской анимации, чтобы поддержать локальных авторов и показать, что в Кыргызстане есть сильные работы.
В программе 24-часовой челлендж, Аллея художников с мерчем и лайв-артом, мастер-классы от международных гостей.
Жюри состоит из шести членов из Азербайджана, Германии, Франции, Казахстана и Кыргызстана.
Сообщается также, что прием фильмов осуществляется через платформу FilmFreeWay. Крайний срок подачи заявок — 27 августа.