Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды

Жумаев Максат Медербекович Т. Океев атындагы Улуттук «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Жумаев Максат Медербекович — 1985-жылдын 4-мартында Бишкек шаарында туулган. Билими жогорку, Нарын мамлекеттик университетин «Автоматташтырылган маалыматтарды иштеп чыгуу жана башкаруу системалары» адистиги боюнча аяктаган.
Эмгек жолу:
— 2016-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин «Asman cinema production» киностудиясында режиссёр, продюсер, сценарист;
— 2010–2016-жж. «KG Club production» студиясында режиссёр, оператор-коюучу, сценарист;
— 2008–2010-жж. «Открытая Азия» программасында (Internews Network) оператор, монтажёр;
— 2007–2008-жж. ТРК НТСте жаңылыктар бөлүмүндө оператор, монтажёр;
— 2005–2007-жж. ТРК «Шанкай», (Нарын шаарында) техникалык директор;
— 2002–2005-жж. ТРК «Шанкай», (Нарын шаарында) оператор, монтажёр.
Фильмографиясы:
— «Туман» (2012) — режиссёр, сценарист;
— «Гонщик таксист» (2013) — режиссёр;
— «Временный парень» (2014) — режиссёр;
— «Эне жүрөгү» (2016) — режиссёр;
— «Бажарики» (2017) — продюсер;
— «Бажарики 2» (2018) — продюсер;
— «Баары бир тууган» сериал (2019) — режиссёр, сценарист;
— «Доске» (2021) — режиссёр, сценарист;
— «Разбой» (2023) — режиссёр, сценарист;
— «Жаным» (2023) — режиссёр, сценарист;
— «Разбой — новая глава» (2023) — режиссёр, сценарист;
— «Террорист» (2024) — режиссёр, сценарист;
— «Участковый инспектор Марат» (2024) — режиссёр, сценарист.
Сыйлыктары:
— «Лица Евразии» конкурсу, Санкт-Петербург — оператордук иш үчүн сыйлыгы;
‐ Internews Network — «Умтулуу» сыйлыгы«, «Кыргыз киносунун мыктысы» төш белгиси;
‐ «Маданияттын мыкты кызматкери» төш белгиси;
‐ ИИМдин «За содействие» медалы;
‐ Бишкек шаарынын мэринин «Ардак грамотасы»;
‐ Бишкек шаарынын ИИББнын «Ардак грамотасы».