Коррупция в «Кыргызфильме». В Минкультуры ответили кинорежиссеру Бакыту Мукулу

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики прокомментировали обращение кинорежиссера Бакыта Мукула к главе ведомства Мирбеку Мамбеталиеву.

В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в министерство поступили жалобы от кинодеятелей Бакыта Мукула, Темирбека Бирназарова, Бегалы Наргозуева, Дастана Рыскелди, Руслана Машрапова и на этом основании создана рабочая группа.

Опираясь на материалы аудита за март-апрель 2025-го, группа установила финансовые нарушения в деятельности Национальной киностудии «Кыргызфильм», департамента кинематографии и ГУ «Творческо-производственное объединение «Кыргызсериал».

По этим фактам ведется расследование. Вместе с тем поднимается вопрос объективности и беспристрастности проверки, поскольку некоторые из заявителей являлись членами рабочей группы.

Что касается разрушающегося Дома кино имени Чингиза Айтматова, Минстрой проводит экспертизу.

«Подтверждаем, что в распространенном в соцсетях видеоролике показаны хозпостройки, относящиеся к основному зданию Дома кино, и эти строения в ближайшее время будут снесены, а для архитекторов подготовят техническое задание на проект современного зала, кинематографического центра, включающего студии звукозаписи и дубляжа», — проинформировали в ведомстве.

Минкультуры призывает воздерживаться от распространения ложной информации в социальных сетях. Там напоминают, что в соответствии с Законом «О защите от недостоверной (ложной) информации» граждане и юридические лица в случае нарушения их прав вправе в установленном законом порядке требовать опровержения соответствующих данных и обращения в суд для возмещения причиненного ущерба.

Напомним, кинорежиссер, актер Бакыт Мукул заявил, что рабочая группа, куда он входил, проверила «Кыргызфильм», департамент кинематографии, ГУ «Творческо-производственное объединение «Кыргызсериал» и выявила многочисленные нарушения на миллионы сомов, но никакие меры со стороны Минкультуры не принимаются, а глава ведомства игнорирует обращения.