Общество

Кукольный театр в Бишкеке организовал новогоднее шоу для особенных детей

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в Бишкеке открыл сезон новогодним представлением. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, первыми праздничную программу увидели воспитанники вспомогательной школы № 30 для детей с ограниченными возможностями.

«Дети вместе с Дедом Морозом водили хороводы вокруг елки и активно участвовали в играх. Кроме шоу-программы, им показали спектакль «Новогодние приключения Актана и Акылай». Артисты подарили малышам праздничное настроение и веру в новогоднее чудо», — говорится в сообщении.
