В Бишкеке примерно 600 земельных участков предоставлены во временное срочное пользование на условиях аренды под проектирование и строительство многоквартирных домов. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

По его словам, около 40 процентов из арендованных участков освоены, остальная часть находится на стадии освоения, но есть и неосвоенные территории.

Под освоенными участками имеют в виду земли, на которых строительство завершено, уточнил депутат Казыбек Эргешов.

Есть дома, построенные и введенные в эксплуатацию в 2007-2008 годах. За эти участки также продолжается взимание арендных платежей.