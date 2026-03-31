Вкладчикам ускорят выплаты: кабмин меняет правила отбора банков-агентов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок отбора банков-агентов для выплаты компенсаций вкладчикам при наступлении гарантийного случая.

Решение направлено на повышение эффективности системы защиты депозитов и сокращение сроков начала выплат гражданам.

Согласно постановлению, обновляется механизм выбора банков, через которые производят выплату компенсаций вкладчикам в случае проблем у финансовых организаций.

Документ принят с учетом международных принципов страхования депозитов и направлен на повышение надежности финансовой системы.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.