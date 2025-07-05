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Общество

В Ат-Башинском районе построят новый детский сад на 120 мест

В Ат-Башинском районе построят новый детский сад на 120 мест. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Минстроя
Фото Минстроя

Уточняется, что новое дошкольное образовательное учреждение возведут в селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области. Работы уже начались.

Проект финансируется из республиканского бюджета, его стоимость составляет 114 миллионов сомов.

Планируется построить двухэтажное здание общей площадью 854 квадратных метра.

Новый детский сад будет обеспечен необходимыми материалами и оборудованием по современным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335281/
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