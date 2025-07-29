Глава ГКНБ оказал финансовую поддержку студенту Кембриджа из Нарына

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с Нурланом Ногойбаевым, уроженцем села Ат-Баши Нарынской области.

Нурлан недавно зачислен на магистерскую программу по политике в области технологий в Кембриджском университете (Великобритания), который считается одним из самых престижных вузов мира. Обучение в нем предполагает высокие контрактные платежи.

Нурлан Ногойбаев является стипендиатом президентской стипендии «Эл умуту», однако выделенных средств оказалось недостаточно для полного покрытия стоимости обучения. Обратившись к Камчыбеку Ташиеву с просьбой о финансовой поддержке, молодой ученый получил необходимую помощь: глава ГКНБ лично передал ему средства для оплаты остатка контракта.

В ходе встречи Камчыбек Ташиев подчеркнул, что образованные молодые специалисты — это будущее страны, и пожелал Нурлану успехов в учебе и дальнейшей карьере.

Отметим, что ранее Нурлан Ногойбаев окончил магистратуру по искусственному интеллекту в одном из вузов Парижа и последние 2,5 года работает инженером в авиационной отрасли столицы Франции. В 2024-м он стал победителем конкурса ПВТ Кыргызстана и получил возможность представить свой стартап в Кремниевой долине. Сейчас Нурлан готовится к обучению в Кембридже по программе Technology Policy, которая сочетает в себе технологии, экономику и регулирование, с целью внедрения устойчивых решений в авиационную политику на глобальном уровне.