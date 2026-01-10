17:34
Почти 500 тонн силоса заготовил кыргызский государственный племзавод

Почти 500 тонн силоса заготовил кыргызский государственный племзавод. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, благодаря государственной поддержке предприятие в последние годы активно развивается, расширяя производственную деятельность.

«На базе хозяйства создана машинно-тракторная станция, и завод начал обрабатывать принадлежащие ему земельные угодья, повышая эффективность производства. Выращивается местный сорт кукурузы «Ала-Тоо», с каждого гектара получают от 40 до 50 тонн качественного силоса. Наряду с этим в рамках госполитики перехода в племенном животноводстве от количественных показателей к качественным ведется системная работа по укреплению кормовой базы», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357381/
просмотров: 211
