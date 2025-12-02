В Кыргызстане на зиму заготовлено 93 процента кормов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Шаршен Чотонов.

Он проккомментировал ход заготовки кормов на предстоящий зимний период.

По словам представителя Минсельхоза, на 2025-2026 годы специалисты рассчитали нормативы кормов на четыре месяца зимовки для каждого вида скота. Установлен план заготовки в объеме 5 миллионов 320 тысяч тонн кормов, в том числе 411 тысяч тонн грубого корма, 383 тысячи тонн сочного и 923 тысячи тонн комбикормов.

Шаршен Чотонов отметил, что эти показатели на 5-6 процентов ниже уровня прошлого года. Снижение связано с засушливыми погодными условиями и дефицитом влаги, что негативно сказалось на урожае ячменя, кукурузы и других кормовых культур.