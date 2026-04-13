Общество

Внучка Семена Чуйкова просит сохранить Дом художника в Бишкеке

Внучка народного художника СССР Семена Чуйкова художница Евгения Чуйкова обратилась к президенту Кыргызстана с просьбой сохранить историческое здание — Дом художника в Бишкеке, имеющий статус памятника культурного наследия республиканского значения.

Обращение озвучено на открытии выставки, посвященной творчеству Семена Чуйкова, в Третьяковской галерее. Его также направили в администрацию главы государства, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Бишкекский городской кенеш и мэрию столицы.

Евгения Чуйкова отметила, что Дом художника является частью художественной среды, формировавшейся на протяжении семи десятилетий, и играет важную роль в развитии изобразительного искусства в КР.

«Это не просто историческое здание — это часть художественной среды, которая формировалась на протяжении семи десятилетий. Такие пространства важны для молодых художников и сохранения непрерывности художественной жизни», — говорится в обращении.

Союз художников намерен обратиться за поддержкой к президенту Кыргызстана

Художница подчеркнула, что сохранение подобных объектов особенно важно на фоне актуализации наследия Семена Чуйкова в международном культурном пространстве, в том числе в рамках выставки в Третьяковской галерее.

«Именно в таких решениях проявляется отношение к культурному наследию: сохраняется оно или утрачивается», — отметила она.

В завершение Евгения Чуйкова выразила поддержку кыргызстанским художникам, выступающим за сохранение Дома художника, и надежду на поиск решения, учитывающего интересы культурного сообщества, и сохранение исторического наследия.
